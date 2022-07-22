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拜登COVID-19確診一天後 白宮稱其狀況還不錯

2022/7/22 23:32
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統拜登昨天（21日）確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）之後，白宮今天表示，拜登繼續出現輕微症狀，但他的狀況還不錯。

白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），截至週四（21日）晚間，拜登「症狀大致相同」。他說今天上午會再次檢查總統的狀況。吉哈說：「截至晚間10點前…他說他感覺還不錯。」

白宮昨天宣布，拜登的COVID-19檢測呈陽性，出現輕微症狀，他將繼續工作，但要接受隔離。

79歲的拜登是有史以來擔任美國總統最年長的人，白宮發布其公開日程顯示，他今天將主持3場視訊會議。

白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）昨天稱，拜登週三（20日）晚間出現流鼻水、疲倦以及偶而乾咳等症狀，目前正在服用抗病毒處方藥Paxlovid。

吉哈說，最近剛從中東訪問歸來的拜登，究竟在哪裡感染，目前還不清楚。他告訴CNN，他並不曉得拜登最近的密切接觸者中有任何相關病例，但白宮正繼續對接觸者進行追踪。

吉哈表示，他和歐康納將持續提供拜登的最新病況。白宮已安排今天下午3時（台灣時間23日凌晨3時）簡報拜登的情況。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110722

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