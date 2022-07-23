慶祝聖河整治生飲河水 印度高官空中緊急送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里22日綜合外電報導）印度旁遮普省首席部長曼恩（Bhagwant Mann）17日出席卡利貝恩聖河（Kali Bein）整治22週年紀念生飲一杯河水，不料兩天後就因嚴重胃痛緊急搭機送往首都新德里的醫院。

「印度快報」（The Indian Express）報導，消息人士今天透露曼恩仍在新德里Indraprastha Apollo醫院接受檢查，尚未出院。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消息人士還透露，曼恩的病情被省府嚴格保密，因為他19日深夜在官邸胃痛嚴重到需搭機直送新德里就醫，倉促到連隨扈都來不及跟，但病情應與19日直接生飲卡利貝恩聖河的水有關。

曼恩17日訪視旁遮普省蘇爾坦普爾洛迪（Sultanpur Lodhi），慶祝當地錫克教的卡利貝恩聖河整治22週年。當時省政府還發布好幾張曼恩生飲一整杯河水的照片，稱曼恩在河畔種下樹苗並喝了河水。（譯者：陳亦偉）1110723