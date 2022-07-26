西班牙少年海上載浮載沉 無人機急投救生衣解圍[影]

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西班牙無人機營運商支援救生服務，7月間一名14歲少年在瓦倫西亞海灘的大浪中載浮載沉，無人機把救生衣投擲到海面救了他。（圖取自General Drones YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社西班牙甘迪亞25日綜合外電報導）無人機營運商表示，在西班牙各地推出的開創性無人機救生服務發揮作用，本月在西班牙東部瓦倫西亞海灘外救了一名在大浪中載浮載沉的14歲少年。

天空新聞網（Sky News）網站上的影片顯示，當時一架無人機把救生衣丟進海裡，讓那個少年在開始要被海浪吞噬之際，能夠繼續漂浮在海面上等待救援，不久後救生員趕到現場將他救起。

影片來源：General Drones

提供無人機技術公司General Drones的無人機駕駛安吉爾（Miguel Angel Pedrero）告訴路透社：「我們（無人機）抵達時看到一個狀況不佳的孩子，他幾乎沒有力氣維持漂浮狀態，所以我把救生衣送過去。」

「因為浪很大，操作變得複雜，但我們最後還是成功把救生衣送到他手上，讓他可以浮在海面上，直到救生員騎著水上摩托車到現場將他救起為止。」

General Drones總部設在瓦倫西亞（Valencia），2017年開始在瓦倫西亞北方城鎮薩貢托（Sagunto）支援西班牙救生員。

這家公司目前有超過30名駕駛及其無人機在西班牙22個海灘與救生員合作。那些無人機在救生員抵達現場前，在可能發生溺水事件的關鍵時刻提供快速反應的支援。

安吉爾補充道：「在某些情況下，（爭取）額外的時間至關重要，也能讓救難隊更冷靜、更謹慎地找到待救援的人。」

那名14歲少年在獲救後送醫，24小時後出院返家。

根據西班牙皇家救生暨救難協會（Royal Spanish Lifesaving and Rescue Federation）的資料，今年上半年，西班牙共有140人因溺水意外喪命，比去年同期增加55%。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110726