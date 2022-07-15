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紐約海灘3人遭鯊魚咬傷 無人機出動監測水域

2022/7/15 18:28
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（中央社紐約14日綜合外電報導）本月已有3人在紐約長島（Long Island）受歡迎的史密斯角海灘（Smith Point Beach）遭鯊魚咬傷。官員今天表示，當局在當地部署一架大型無人機用以監測附近水域。

路透社報導，長島索夫克郡（Suffolk County）郡長貝隆（Steven Bellone）今天在簡報中表示，無人機以往用於火災及搜救行動，但現在也會用於尋找近海的鯊魚。

投入使用的大型無人機可裝載聚光燈與喇叭廣播消息。當局也使用提供熱成像及高畫質影片的小型無人機。

本月長島外海分別發生3起鯊魚攻擊事件後，當局加強巡邏行動。

第1起攻擊事件發生於3日，當時一名33歲的索夫克郡救生員蓋洛（Zach Gallo）在訓練中被鯊魚咬傷。他遭到攻擊後，2處海灘隨即暫時關閉。他今天在醫生批准下重返工作崗位。昨天2名海灘遊客又遭鯊魚咬傷。

史密斯角海灘先前不曾傳出鯊魚攻擊事件，自1959年開放以來從未禁止游泳。海灘在該區域沒有鯊魚出沒後重新開放，但下午又有一名49歲男子被咬傷。他的姓名尚未被公布。他也被送往當地醫院治療傷勢。

貝隆說：「我希望這是反常現象，並回歸為罕見情況。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：徐崇哲）1110715

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