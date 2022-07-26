日本巴士電車駕駛等相繼染疫 衝擊部分地區交通

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19疫情侵襲，由於巴士及電車等駕駛相繼染疫，讓這些公司不得不減班因應，衝擊通勤及通學民眾，東京市區部分公車站牌前可以看到等車民眾大排長龍。

日本放送協會（NHK）報導，日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速擴大，目前已對部分地區的大眾運輸帶來影響。

小田急巴士公司到今天為止，已有16名司機及維修技師等染疫，另有23人被匡列為密切接觸者，總計39人無法到班。

由於無法到班人數已影響巴士正常發車，小田急巴士已從本月中旬起依序減班，目前停駛車班188班、占整體約2%。

經常搭乘小田急巴士的60多歲女性說，要去澀谷或是醫院時都是搭乘巴士，如今巴士減班對她的生活帶來困擾，希望疫情早日趨緩重回正常生活。

富士新聞網報導，可以看到等車民眾在東京澀谷車站前的公車站牌大排長龍。有民眾說，這裡隨時都有公車來，從來沒想過公車也會停駛，真的令人相當困擾。

關東巴士公司目前也有5名司機受疫情影響無法到班，至少到本月底前將減班122班。

JR九州公司表示，疫情影響造成無法確保足夠司機員等，將從7月27日到8月5日間，停開共120列班車。

JR九州公司表示，截至7月25日止，共有38名司機員跟車掌等因在家隔離無法到班，這種情況讓部分通勤與通學的民眾感到吃驚與不安。

在宮崎縣內經營地區公車路線的宮崎交通公司表示，受到司機染疫或被匡列密切接觸者影響，平日路線已從7月25日起減班，改為週末時刻表。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1110726