中國挑釁南海聲索國 美官員：出事只是遲早的事

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國國防部高階官員今天說，中國軍隊在南海「具侵略性且不負責任的行為」，對印度-太平洋地區的和平與穩定構成最重大的威脅之一，將來爆發重大事件或意外只是時間的問題。

路透社報導，美國國防部主管印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）是在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）安排的活動上發表上述談話。

美國國務院東亞及太平洋事務副助理國務卿朴正鉉（Jung Pak）出席同一活動時表示：「中華人民共和國對南海主權聲索國和其他在該地區合法活動國家的挑釁行為有明顯且持續增長趨勢。」

朴正鉉在戰略暨國際研究中心活動上說，中國飛機已愈來愈頻繁地在南海上空國際空域對澳洲飛機進行不安全的攔截行動，且過去幾個月分別在3起事件中挑戰了菲律賓專屬經濟區中的海洋研究及能源探勘活動。

美國總統拜登與中國國家主席習近平本週將進行備受矚目的通話，這場會談預料將聚焦探討如何避免讓美中持續增長的戰略競爭關係演變為衝突，特別是台灣問題。

中國主張擁有幾乎整片南海的主權，朴正鉉說這種主張「既廣泛又不正當」。

朴正鉉補充表示，中國實施這類主張的「挑釁行為」助長了「區域的不穩定，損害其他聲索國的經濟，破壞現有海洋秩序，也威脅到仰賴這條重要水道，或在這條重要水道上運作的所有國家的權益」。

朴正鉉指出，華府「與北京當局間的關係非常複雜」，並非試著對抗中國在東南亞及其他開發中國家所做的一切。

她說：「我們想要確保與北京有關係的各國擁有工具和權力，以及挺身捍衛自治與主權決策的能力。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110727