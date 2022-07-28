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臉書母公司Meta營收首見下滑 股價應聲跌

2022/7/28 12:50
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（中央社舊金山27日綜合外電報導）社群媒體巨頭臉書（Facebook）母公司Meta今天公布財報，公司首度出現季營收下跌及獲利暴跌情形，消息一出，股價應聲大跌。Meta正在對抗動盪經濟及對手TikTok崛起現象。

美聯社報導，Meta今年4月到6月期獲利為66.9億美元或每股2.46美元，比去年同期100.39億美元或每股3.61美元暴跌36%。

Meta還說，公司最近結束的季營收比1年前的290.8億美元微幅下跌1%至288.2億美元，是公司2012年公開上市以來首度下滑。

Meta財報一出，股價延續了自2月以來的跌勢，在延長交易時段應聲大跌約4.6%；Meta已蒸發約半數市值。

綜合法新社和路透社報導，Meta長期以來一直實現看似無止境的增長，但在收入下降，今年稍早首度報告全球每日用戶下降後，該公司的語氣更為謙虛。

執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）告訴分析師：「這是個需要更高強度的時期，我預期我們會在資源較少的情況下做好更多事。」

分析師威廉森（Debra Aho Williamson）說：「季營收出現年增長率下跌情形，表明了Meta業務惡化的速度有多快。」

「好消息是，如果稱得上是好消息的話，Meta在數位行銷方面的競爭對手同樣也在放緩。」

不過，Meta在臉書單日用戶方面報告增至19.7億人，優於分析師預期，不過也提到月用戶下跌約200萬人，來到29.3億人。

Meta和全球許多企業一樣，正面臨強勢美元帶來的一些營收壓力，因為以美元計價的外幣銷售額有所減少。Meta說，根據當前匯率，公司第3季營收預料將逆風成長6%。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110728

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