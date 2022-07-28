共軍：美若在日本部署中程導彈 必將堅決反制

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（中央社台北28日電）外傳美日軍方有意在日本西南諸島（琉球群島）部署陸基中程導彈，中國國防部今天揚言，如付諸實施，中方必將予以堅決反制，美日對此不應抱有任何幻想。

據中國國防部微信公眾號，中國國防部28日下午舉行例行記者會。有記者提問：「近日有媒體曝光，2021年以來，日美多次密謀勾連，企圖誘導和施壓岸田政府配合並協助美軍，在日本西南諸島部署中程彈道導彈部隊。請問中方對此有何評論？」

中國國防部發言人吳謙說，美國推動在日本部署中導是一個危險的動向，將嚴重威脅地區國家的安全，嚴重破壞地區和平穩定。「如付諸實施，中方必將予以堅決反制，美日對此不應抱有任何幻想。」

中共官媒環球時報8日報導稱，日美軍方去年以來企圖誘導、施壓岸田政府，協助美國在日本西南諸島部署中程彈道導彈部隊，透過加強第一島鏈建設，實現對中國的一體化威懾。

報導稱，從公開報導和各種動向情況來看，美方已啟動多域特遣部隊（MDTF）的陸基中導裝配工作，將MDTF優先部署在第一島鏈，對印太地區安全造成重大隱患。

報導並稱，岸田政府雖尚未公開對美國在日本部署中導作出最終決斷，但由於陸基中導裝備靈活性強，日本自衛隊已實質性推動中導部署的前期準備工作。去年11月，美印太司令阿基里諾（John Aquilino）在日自衛隊統合幕僚長山崎幸二的陪同下，視察了日本西南諸島的軍事基地整備情況。

此外，今年1月，日美召開「2+2」會談並發表聯合聲明稱，美軍與日本自衛隊將逐步加強對西南諸島軍事設施的共享使用。

報導引述中國軍事專家宋忠平稱，美國若在日本西南諸島部署陸基中導將嚴重威脅中國的國家安全，也會讓美國更多介入中國周邊事態。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1110728