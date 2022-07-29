撇延後完工疑慮 俄羅斯為土耳其核電廠挹注款項

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡29日專電）俄羅斯2018年替土耳其建造首座核電廠。知情土耳其高階官員對彭博表示，俄羅斯國營企業上週向這座核電廠匯款，以緩解相關計畫可能因為西方對俄制裁而延後的疑慮。

俄羅斯2018年替土耳其首座核電廠建造工程開工。核電廠位於地中海麥新（Mersin）地區、造價200億美元（約新台幣6009億元）。彭博（Bloomberg）今天報導，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）上週向阿庫優核電廠（Akkuyu Nuclear JSC）匯了約50億美元，並計劃於本週及下週再次匯款。

知情官員表示，俄方之所以匯款，是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）對艾爾段促成黑海糧食出口協議所釋出的善意。俄羅斯和烏克蘭22日各自與聯合國（UN）及土耳其簽署劃時代協定，使俄、烏穀物恢復出口，以紓緩全球糧食危機。

俄羅斯國營核子企業發布聲明表示，相關計畫屬私人融資安排，拒絕公開更多細節。數名土國官員指出，這筆融資將支付阿庫優核電廠未來兩年的所有採購需求。因為事涉敏感，這些官員不願具名。阿庫優核電廠代表未發表評論。土耳其財政部也拒絕置評。

若阿庫優核電廠4座反應爐都投入運作，將滿足土耳其國內電力需求的10%。為了滿足土國不斷增加的能源需求，一般認為，這座核電廠至關重要。

核電廠第1個反應爐（名稱為阿庫優1號）2018 年動工，阿庫優2號則於2020年動工，全廠預計於2026年落成。

土耳其與俄羅斯關係千絲萬縷，經濟互動可追溯到幾十年前。自俄羅斯軍隊入侵烏克蘭以來，土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）小心翼翼，不疏遠俄方。

除了1970 年代蘇聯於土耳其伊茲米爾（Izmir）以北的亞利加（Aliaga）附近建造煉油廠外，俄國工程師還協助土國發展工業心臟地帶的其他產業，包括鋁廠、紡織及玻璃業設施。

土耳其未能與美國等傳統北大西洋公約組織（NATO）盟國達成協議後，轉向俄羅斯購買S-400防空飛彈系統，引發美國不滿。土耳其當時列舉俄方價格及技術轉讓方面等優勢。

此外，俄羅斯是土耳其的重要能源供應國。去年土耳其1/4進口原油及約45%的天然氣來自俄國，使俄方於雙邊貿易中享有巨額順差。

土耳其央行昨天表示，兩國目前正在討論一項機制，讓土耳其以本國貨幣里拉支付向俄羅斯購買的部分或全部能源。

歐洲盟國和美國了解土耳其經濟脆弱性，遲遲未向艾爾段施壓，要求他加入制裁俄羅斯公司及官員。土耳其雖未制裁俄國，但仍直言不諱挺烏克蘭。艾爾段女婿的公司也馳援烏軍數十架武裝無人機。

艾爾段8月5日將在俄國黑海勝地索契（Sochi）會見蒲亭。（編輯：黃自強）1110729