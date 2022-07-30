日外相訪美談中俄威脅安全 強調台海穩定重要性

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）日本外務大臣林芳正今天訪問美國期間對於中國在印太地區的行徑敲警鐘，並對中國與俄羅斯加強軍事合作提出安全疑慮，同時強調台灣海峽穩定的重要性。

路透社報導，林芳正在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）演說中提到俄羅斯侵略烏克蘭，他說其他地方絕不應允許出現這類舉動。他表示，重要的是要讓此舉的下場「明顯失敗」，否則其他國家將企圖以武力改變現狀。

談到今年5月中俄轟炸機在日本附近聯合巡航，林芳正表示中俄加強軍事協作成了一大安全疑慮。

他說：「我們目前正站在歷史的十字路口，充滿了危機感。我們正面臨分水嶺時刻。」

他表示，甚至在印度太平洋區域，靠蠻力的邏輯愈來愈比法治更具吸引力，這個區域的戰略平衡對日本和美國來說逐漸成了一大挑戰。

林芳正表示，「一直在東海和南海企圖以武力或脅迫方式片面改變現狀的問題日益受到關注」，並且提到兩岸關係緊張升高，他說台灣海峽穩定「極其重要」。

林芳正大多避免點名中國，但也說與北京當局維持「高層級、坦率對話」至關重要，並說必要時合作也很重要，例如在氣候變遷和北韓議題上合作。

林芳正在演說結束後的問答環節中表示，他相信下週在柬埔寨舉行的東南亞國家協會（ASEAN）相關部長級會議上有機會見到中國外交部長王毅。

林芳正也說，迫切需要強化嚇阻與反應能力，並表示日本政府計劃大幅增加國防預算，在5年內從根本上加強防衛能力。

林芳正說，有必要保留所有選項，包括討論中的「反擊能力」和強化高科技防禦能力。

他也表示，美國確實強化延伸性嚇阻至關重要，意指美國保護日本等盟邦的核武保護傘，同時呼籲中國參與相關行動以降低核風險，他說中國「持續以不透明的方式迅速增強自身核子力量」。

林芳正今天也在華府與美國展開新的2+2經濟對話。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110730