俄軍猛攻烏東 居民是否撤離巴赫姆特陷兩難

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（中央社烏克蘭巴赫姆特31日綜合外電報導）俄羅斯持續猛攻烏東地區，無法逃離前線城市巴赫姆特（Bakhmut）的人，只能持續心驚膽跳地過日子；有機會撤離的人，則得與必須留在當地的親人淚別。

巴赫姆特是頓內茨克（Donetsk）地區少數仍由烏克蘭控制的城市之一，現在成為俄羅斯猛攻烏東的主要目標之一。

俄羅斯若成功拿下巴赫姆特，將能控制一條兼具戰略價值與補給功能的公路，打通前往該地區樞紐克拉莫托斯克市（Kramatorsk）之路 。

巴赫姆特7萬3000名居民中，逾1/3已經逃離當地，當局則是堅持將所有人自該地撤離。

那裡曾經是綠樹成蔭的小鎮，如今街市荒蕪，當地人日常生活的街道幾乎空無一人，路上只有戰車開過，和不斷對轟的火砲聲響，讓人膽戰心驚。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月30日敦促仍住在頓內茨克烏軍控制地區的剩餘20萬平民儘速撤離。

他說：「現在，愈多人離開頓內茨克地區，俄國軍隊能殺的人就愈少。」

烏克蘭政府已經宣布一項強制疏散的命令，並稱他們的目標是要在冬季來臨前，將所有人帶出去，因為用來提供天然氣的管線，已在俄烏戰爭期間遭切斷。

絕大多數拒絕離開巴赫姆特的人都有類似的故事，包括太窮、病得太重、年紀太大難以在新的地方重新開始生活等。

一名婦女說：「我的婆婆已經臥病在床5年了，我們不能丟下她。」

最近俄軍對該市的襲擊，造成3人死亡、多人受傷，讓原本認為不論如何都要留下來的人，開始重新考慮。

另一名婦女帶著三名孩子，分別是8歲、6歲和2歲，在巴赫姆特的撤離點等待巴士。

那名婦女和孩子淚流滿面向留在巴赫姆特的丈夫、父親道別，「因為有人必須這麼做」。

那名婦女的丈夫說：「我們原本預期一切都會好起來，但事與願違；不過，我覺得孩子的未來仍在這裏，因為總有一天局勢會再次穩定下來。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110801