英國辛克利角B核電廠關閉第2座反應爐 準備除役

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國最大核電供應商法國電力能源公司（EDF Energy）今天在官方網站宣布，已將位在英國索麥塞郡（Somerset）的辛克利角B核電廠第2座反應爐永久關閉。

路透社報導，辛克利角B核電廠（Hinkley Point B）從1976年開始為英國電網供應電力，供電量達1GW（十億瓦）。但隨著設備老化，這座核電廠面臨數個問題，包括組成反應爐核心的石墨磚出現裂痕。

法國電力能源公司表示，辛克利角核電廠的B-7反應爐很快將展開移除燃料程序，也就是將核燃料從反應爐內移除，過程可能費時幾年。廠內的B-8反應爐已於上月關閉。

這兩座反應爐的燃料移除後，將送交英國核能除役署（Nuclear Decommissioning Authority）進行除役。

法國電力能源公司正在當地蓋一座新核電廠辛克利角C，預計2027年開始運轉，比原定時程晚10年，估計耗資250億至260億英鎊。

英國正在尋求擴大核能供電比例，由目前的約15%至2050年提高到約1/4。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110801