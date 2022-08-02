智利復活島疫情後重開放 首批觀光客預計8/4抵達

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（中央社智利聖地牙哥1日綜合外電報導）太平洋旅遊勝地復活島（Easter Island）因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而關閉兩年多後，今天正式重新開放，首批觀光客預計於4日抵達。

法新社報導，智利觀光局官員孔濟（Veronica Kunze）告訴記者，首批觀光客預計於4日抵達，多數旅客早在疫情前已訂好機票。

她補充道：「開放復活島勢在必行，但必須確保一切安全進行。」

旅客必須完全接種COVID-19疫苗，並出示核酸檢測（PCR）陰性證明。

復活島位於智利海岸以西3500公里，以「摩艾石像」（moais）聞名於世。其實石像僅露出一部分，大部分身體還埋藏於地下。

該島主要收入來源為國內外旅遊業，但在智利通報首例COVID-19感染病例後，往返該島的航班於2020年3月16日停飛至今。

復活島以往每日有兩班航班，每年接待約16萬名旅客。

官方表示，這兩年沒有觀光客登島，島民只能靠以物易物和自己種菜過活。

復活島目前僅通報兩例COVID-19病例，無住院或死亡個案。

孔濟表示，復活島採逐步開放，一開始每週約兩個航班。

她也補充說，當地醫院已有所升級，目前隔離病房和PCR實驗室各設有一間。（實習編譯：許珈瑜/核稿：徐崇哲）1110802