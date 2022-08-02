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肯塔基州洪災累計37死 新一波暴雨阻礙救援

2022/8/2 17:51
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（中央社肯塔基州傑克遜1日綜合外電報導）美國肯塔基州東部爆發洪災，死亡人數今天攀升至37人，降雨阻礙救援行動，今晚又將迎來暴雨，恐釀成進一步損害。

法新社報導，肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）在推特發文表示：「今天從東肯塔基傳來更多令人心碎的消息。我們可以證實死亡人數目前攀升至37人，還有更多人下落不明。」

他說：「讓我們為這些家庭祈禱，一起支持我們親愛的肯塔基同胞。」

貝希爾推估，隨著搜救隊挺進災區並發現更多遺體，死亡人數將持續上升。

然而，搜救隊的行動今天因為降雨受阻，肯塔基今晚預料又將迎來新一波暴雨。

美國國家氣象局（National Weather Service）對肯塔基州東部多數地區發布洪災預警，時間從今晚持續至明天早上。

美國國家氣象局發布推文表示，這波暴雨可能引發洪災，並伴隨大雷雨。

阿帕拉契（Appalachia）山間部分地區的道路因洪水氾濫成河、橋樑被沖毀，房屋也被沖走，難以進入救援。

肯塔基州遭到洪水侵襲的地區，先前已因經濟命脈煤礦業衰退而陷入貧困。

美國總統拜登宣布肯塔基州進入重大災難狀態，允諾聯邦資金撥款協助地方後續工作。

近期包含肯塔基州東部洪災在內的一系列極端氣候事件，被科學家視為氣候變遷的明確跡象。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：戴雅真）1110802

貝希爾
肯塔基州洪災累計28死 惡劣氣候恐增加搜救難度 肯塔基州暴雨釀災增至26死 州長：料有更多人罹難
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