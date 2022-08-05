路透：聯合國機密報告稱北韓已在為核試準備

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（中央社紐約聯合國總部4日綜合外電報導）根據路透社今天取得的聯合國機密報告摘要顯示，北韓今年1到6月間已在為核子試驗作準備。

獨立的制裁監督人員在給聯合國安理會「北韓制裁委員會」的報告中說：「在豐溪里核試場的作業是為另一次核試鋪路，以發展核武」。

監督人員寫道：「北韓在寧邊（Yongbyon）繼續發展能生產核分裂物質的量能。」寧邊是北韓主要的核設施，平壤第一座核反應爐就在當地。

北韓駐聯合國代表團暫未回應相關詢問。

美國很早就示警北韓準備第7次核試，還說一旦成真美國將再推動聯合國加強對平壤制裁。

報告稱調查顯示平壤至少在一次重大駭客攻擊中，竊取價值數億美元的加密資產。早前監督人員曾指控，北韓為籌措核子和飛彈計畫資金而進行網路攻擊。

報告中說：「北韓雖未測試核裝置，但已在核試場做準備。2022年上半年，北韓繼續加速（從2021年9月所開始）飛彈計畫。」

監督人員指出，北韓試射含彈道和導引技術整合的飛彈已有31枚，包括6次洲際彈道飛彈（ICBM）試驗和2枚確定為彈道武器的飛彈。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110805