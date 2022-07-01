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北韓爆發疫情 歸咎人民接觸兩韓邊界外國物品

2022/7/1 10:35
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（中央社首爾1日綜合外電報導）北韓今天聲稱境內首度爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，是始於人民在南韓邊界附近接觸「外國物品」，顯然將重創國內的疫情歸咎於南韓。

路透社報導，北韓宣布調查結果，下令人民「謹慎處理由風和其他氣候現象及氣球帶到分界線和邊界地區的外國物品」。

數十年來，脫北者和南韓倡議人士經常施放攜帶傳單和人道援助物資的氣球飛越戒備森嚴的邊界，投送至北韓。

南韓統一部則表示，COVID-19「不可能」透過南韓倡議人士施放帶病毒氣球進入北韓。

北韓中央通信社（KCNA）報導，1名18歲士兵和1名5歲幼童4月初在東部的金剛郡（Kumgang）「軍營和住宅區周圍山丘上」碰觸到不明物質後出現症狀，接著經篩檢呈陽性反應。

報導提到，調查結果顯示，4月中旬，從江原道金剛郡來到平壤的數人出現發燒症狀，他們接觸過的人出現發燒情況也快速增加。

這家官方媒體表示，4月中旬之前，國內所有其他發燒病例都屬別的疾病所致；但報導未多加說明。

北韓近年實施嚴格防疫措施以避免病毒入境，今年5月宣布進入緊急狀態，致力對抗境內第一波COVID-19疫情。

2020年7月，1名2017年逃至南韓的脫北男子回到靠近兩韓邊界的開城鎮（Kaesong）並出現染疫症狀，北韓領導人金正恩宣布緊急措施，封鎖開城鎮3週。

北韓如今聲稱疫情已有緩和跡象，但專家認為北韓透過官媒公布的數據有低報之嫌。

北韓今天通報新增4570人發燒，自4月底迄今發燒總人數達474萬例。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110701

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