南韓美國商議擴大制裁北韓 阻斷核武飛彈開發資金

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（中央社記者廖禹揚台北30日專電）南韓總統辦公室官員今天透露，美國政府為徹底斷絕北韓開發核武及飛彈計畫資金來源，正與南韓政府商議準備擴大對北韓個人及機關制裁措施。

南韓總統尹錫悅正在西班牙馬德里出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，韓聯社報導，隨行的總統辦公室官員在當地時間29日晚間舉行的記者會中做以上表示。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）先前預告，美日韓將討論對北韓的新型態制裁方案，南韓官員表示，29日峰會中雖未討論此案，但正在準備的方案中可能包括擴大對北韓個人及機關制裁。

官員表示，南韓與美方正就北韓可能進行的第7次核試驗等挑釁行動商議因應方案，可能在北韓採取嚴重挑釁行為時，擴大對北韓個人及機關的制裁，「其他制裁也包括許多軍事及安保相關事項，韓美間雖已有協議，但現在無法透露」。

蘇利文在28日記者會中被問到美國財政部長葉倫（Janet Yellen）7月訪韓時是否會與南韓討論對北韓制裁事項，當時蘇利文表示，北韓在持續制裁中已找到能獲取收益的應對方式，因此美國政府在過去一年半間一直在尋找新的制裁對象。

蘇利文說，「我們有必要持續找出斷絕北韓新收入來源的方法，這也將是葉倫部長與韓國財政當局討論事項」。他也提到美國總統拜登與南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄可能有機會就對北韓的經濟壓力進行商議。

根據美國財政部發布新聞稿，葉倫將於7月12至13日訪問日本，15至16日出席在印尼舉行的二十國集團（G20）財長及央行行長會議，19日抵韓訪問；南韓企劃財政部表示，葉倫訪韓期間將與企劃財政部長兼經濟副總理秋慶鎬會談，可能討論通膨及對俄制裁等問題。（編輯：周永捷）1110630