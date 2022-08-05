美國女籃球員剛獲刑 俄外長：準備好與美談換囚

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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）美國女籃球員格林納（Brittney Griner）因攜帶含有大麻油的電子菸匣，被俄羅斯法院判處9年徒刑。俄國外交部長拉夫羅夫今天說，俄方已準備好在總統層級與美國討論換囚。

綜合法新社和路透社報導，正在柬埔寨訪問的拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在記者會上說：「我們準備好討論這項議題，但只能在俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和美國總統拜登同意建立的溝通管道架構之下。」

拉夫羅夫說：「兩位總統曾建立特殊管道，儘管有一些公開放話，但這個管道仍在運作。」

他表示，「若美國人再度決定採取公開外交，大肆發表宣言…那是他們家的事，是他們的問題」，還說華府「沒辦法專業冷靜地任事」。

路透社提到，俄國政府曾警告美國不要在格林納一案採取「擴音器外交」（megaphone diplomacy），因為這對雙方換囚來說只會壞事。

31歲的格林納被判刑，可能為美俄兩國換囚鋪路，受益者可能包括格林納及知名俄籍軍火商布特（Viktor Bout）。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾說，美方已做出「實質提議」，努力讓那些被關押在俄羅斯的美國人獲釋，包括格林納和退役陸戰隊隊員惠蘭（Paul Whelan）。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1110805