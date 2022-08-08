西班牙連年乾旱恐沙漠化 重新思考用水方式

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（中央社馬德里7日綜合外電報導）面臨空前乾旱與沙漠化威脅，西班牙正重新思考用水方式。西班牙的水源主要用於灌溉作物。

西班牙生態轉型與人口挑戰部長黎貝拉（Teresa Ribera）談起缺雨情況時表示：「我們必須非常小心且負起責任，而不是假裝沒看見問題。」

和法國與義大利一樣，西班牙歷經不尋常乾燥的冬季之後，今夏連番遭熱浪侵襲。

8月份水庫存量僅剩40.4%，較過去10年同期平均值少20個百分點。

官員因應之道是限制用水，特別是南部安達魯西亞（Andalusia）地區。當地生產歐洲大部分蔬果，但水庫水位特別低，僅剩滿水量的25%。

西班牙哈安大學（University of Jaen）水文學教授希梅內斯（Rosario Jimenez）表示，由於這是與氣候變遷相關的長期趨勢，更讓人憂心忡忡。

根據上月「自然地球科學」（Nature Geoscience）發表的研究，受到氣候變遷引發的大氣高壓系統影響，西班牙部分地區正經歷1000年來最乾旱的時刻，「綠色和平組織」（Greenpeace）估計，西班牙75%地區可能沙漠化。

西班牙打造發達的水壩網，為農場和城鎮提供水資源。20世紀共建造1200座大型水壩，人均水壩數量為全歐之冠。

根據生態轉型部網站，水壩網的發達，讓西班牙得以把可灌溉土地從90萬公頃提高到340萬公頃，生態轉型部甚至還說，這套水源管理系統是「成功典範」。

但許多專家表示，這套系統的限度現在慢慢浮現。

綠色和平西班牙分部水專家巴雷亞（Julio Barea）表示，這些水壩「有其用處」，但卻也鼓勵「過度開發」水源，而水壩阻擋自然河道，也導致水質下降。

西班牙的用水方式也是一大問題，巴雷亞說：「當水變得越來越稀少時，消耗量卻未停止增長。」

西班牙是全球第2多遊客造訪的國家，大量水資源用在游泳池與高爾夫球場等觀光基礎建設，但最大宗用水還是農業，全國超過8成的水資源用在灌溉，有時用於種植不適合在乾燥氣候生長的草莓和酪梨等作物，出口到歐洲其他國家。

新水文化基金會（FNCA）生物學家馬蒂內茲（Julia Martinez）表示，西班牙在灌溉方面的使用「不合理」，「我們不能在居民缺水的情況下，成為歐洲的蔬菜園」。

社會黨籍總理桑傑士（Pedro Sanchez）上月採納一項策略性的計畫，包括推廣水回收、「有效理性」運用資源等措施，要讓源管理系統適應「全球暖化衝擊」。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1110808