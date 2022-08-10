內閣、執政黨改組名單出爐 日相岸田盼突破難關

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（中央社記者楊明珠東京10日專電）鑑於COVID-19疫情擴大、物價飆漲、台海局勢等重大議題急需處理，日本首相、執政黨自由民主黨總裁岸田文雄今天進行黨務主管人事及內閣改組。岸田期待新內閣具有即戰力與穩定感，是一項突破難關的人事佈局。

鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大、物價飆漲、烏克蘭局勢、台海局勢、經濟政策、前首相安倍晉三國喪等議題急需處理，岸田6日宣布將進行黨務及內閣改組，今天上午確定黨務主管新人事，下午由內閣官房長官松野博一宣布改組後的內閣名單。

新內閣的特色是重視自民黨的派閥平衡以及借重有豐富經驗者擔任大臣。內閣有5人獲得留任，有5人是再度被延攬入閣。

改組後的岸田內閣名單包括內閣官房長官松野博一（細田派）留任，財務大臣鈴木俊一（麻生派）留任，外務大臣林芳正（岸田派）留任，經濟再生大臣山際大志郎（麻生派）留任，國土交通大臣齊藤鐵夫（公明黨副黨主席）留任。

經濟產業大臣為西村康稔（安倍派）。防衛大臣為濱田靖一（無派閥）。厚生勞動大臣為加藤勝信（茂木派）。經濟安全保障大臣為高市早苗（無派閥）。總務大臣為寺田稔（岸田派）。少子化大臣為小倉將信（二階派）。法務大臣為葉梨康弘（岸田派）。文部科學大臣為永岡桂子（麻生派）。

農林水產大臣為野村哲郎（茂木派）。環境大臣為西村明宏（安倍派）。復興大臣兼任沖繩及北方大臣為秋葉賢也（茂木派）。國家公安委員長暨防災大臣為谷公一（二階派）。數位大臣為河野太郎（麻生派）。地方創生大臣為岡田直樹（安倍派）。

在自民黨黨務主管人事方面，自民黨副總裁麻生太郎（麻生派）留任、幹事長茂木敏充（茂木派）留任。政調會長由前經濟產業大臣萩生田光一（安倍派）擔任。總務會長由前選舉對策委員長遠藤利明（谷垣團體）擔任。選舉對策委員長由前國會對策委員長森山裕擔任。

新內閣人事下午經過日皇德仁親自任命及認證後，預定今晚7時15分（台灣時間6時15分）召開新內閣第一場會議，正式上路。（編輯：周永捷）1110810