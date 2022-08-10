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泰國證實斯里蘭卡前總統將入境 非尋求庇護

2022/8/10 19:34
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（中央社記者呂欣憓曼谷10日專電）斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩傳出將進入泰國尋求政治庇護。泰國外交部今天證實拉賈帕克薩將進入泰國，但只是暫時停留，之後將會繼續前往其他地方，並非尋求政治庇護。

斯里蘭卡今年經歷70年來最嚴重的經濟危機，導致國內爆發前所未見的動亂，數以千計抗議民眾7月闖入總統官邸和辦公室後，拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）7月月14日經由馬爾地夫逃到新加坡，隨後辭去總統一職。路透社今天報導，拉賈帕克薩預料將於11日抵達泰國尋求暫時庇護。

泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）今天面對媒體詢問回覆表示，泰國收到斯里蘭卡政府請求，讓拉賈帕克薩入境泰國，這項請求是基於斯里蘭卡和泰國長久以來的良好關係。

塔尼指出，拉賈帕克薩持有外交護照，根據2013年泰國和斯里蘭卡達成的免簽協議，拉賈帕克薩可以不需要簽證就進入泰國停留90天，拉賈帕克薩進入泰國只是暫時停留，之後將會繼續前往其他地方，並非尋求政治庇護。

媒體進一步詢問，拉賈帕克薩何時會抵達泰國以及將在泰國停留多久，塔尼則表示，他沒有這方面的訊息。（編輯：高照芬）1110810

拉賈帕克薩
斯里蘭卡前總統逃海外 傳11日抵達泰國尋求庇護 經濟危機拖累 斯里蘭卡總統警告國家面臨極大危險
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