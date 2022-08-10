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希臘海域移民船沉沒約50人失蹤 海空搜救中

2022/8/10 21:27
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（中央社雅典10日綜合外電報導）希臘海岸警衛隊表示，一艘移民船今天在愛琴海沉沒，造成約50人失蹤，正在進行空中和海上救援行動。

法新社報導，這艘船昨天從土耳其南部的安塔利亞（Antalya）啟航前往義大利後，於黎明時分在喀巴蘇斯島（Karpathos）和羅得斯島（Rhodes）附近沉沒。

一名海岸警衛隊新聞辦公室人員告訴法新社：「根據29名獲救者的說法，船上有80人，因此失蹤人數多達50人。」

根據海岸警衛隊發布的聲明，商船部長普拉基奧塔基斯（Yannis Plakiotakis）下令進行救援行動，參與行動的包括原本在南愛琴海航行的4艘船、兩艘海岸警衛隊巡邏艇和1架希臘空軍直升機。

然而，海岸警衛隊發言人柯卡拉斯（Nikos Kokalas）告訴Skai電台，時速高達50公里的強風阻礙行動。

柯卡拉斯說：「許多遇難者沒有穿救生衣。」

國際移民組織（International Organization for Migration）表示，自1月以來，東地中海已有64人喪生。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110810

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