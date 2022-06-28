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為追求新生活喪命 世界各地移民悲歌頻傳

2022/6/28 18:27（6/28 18:35 更新）
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）德州聖安東尼奧（San Antonio）昨天一輛棄置路邊的重型聯結貨櫃卡車內，疑為移民的46人因熱衰竭病症死亡，16名存活者被送醫，以下是過去20多年來世界各地類似悲劇一覽。

●2019年10月23日－英國艾塞克斯郡（Essex）一輛貨櫃車內有39名越南移民死亡，事後4名男子依過失殺人罪被判處有期徒刑。

●2017年7月23日－德州聖安東尼奧沃爾瑪（Walmart）購物中心停車場，一輛悶熱的貨櫃車內被發現有8名移民身亡，另2人在送醫後不治，司機遭判無期徒刑。

●2017年2月20日－往來利比亞兩個市鎮之間的一只船運貨櫃內，有13名非洲移民窒息而亡。紅新月會（Red Crescent）當地分會指出，貨櫃擠入了69人，多數來自馬利。

●2015年8月27日－奧地利警方在一輛棄置公路邊的卡車內發現71具伊拉克、敘利亞和阿富汗移民的遺體，其中8人是兒童。這輛卡車是從匈牙利駛入奧地利。

●2009年4月4日－35名阿富汗移民在巴基斯坦西南部一只海運貸櫃中窒息身亡，當局表示，貨櫃擠入了100多人。

●2008年4月9日－來自緬甸的54名非法勞工在泰國拉廊省（Ranong）一輛密不通風的冷凍貨櫃車內窒息而亡。

●2003年5月14日－一輛由德州南部駛往休士頓的悶熱聯結貨櫃車內，有19名移民身亡。

●2000年6月18日－英國多佛港（Dover）一輛卡車內有58名中國移民身亡，2人倖存。事發時這輛來自荷蘭的卡車正載運移民自比利時渡過英吉利海峽（English Channel）入境英國。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1110628

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