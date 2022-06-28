美墨邊境貨櫃車46死再掀移民悲歌 官員揭高溫車內沒水無空調

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美國德州聖安東尼奧消防部門表示，27日發現至少有46名移民陳屍在一輛棄置路邊的重型聯結貨櫃卡車內。（美聯社）

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國德州聖安東尼奧消防部門表示，當局今天發現至少有46名移民陳屍在一輛棄置路邊的重型聯結貨櫃卡車內，似乎是近期美墨邊境最致命的人口走私事件之一。

聖安東尼奧（San Antonio）消防局表示，貨櫃卡車裡有16人倖存，他們因中暑和熱衰竭被送往醫院治療，其中包括4名未成年人。官員還說，這起事件發生後，有3人遭到拘留。

消防局長胡德（Charles Hood）說，他們摸起來很燙，有中暑、熱衰竭的跡象，車裡似乎沒有水。這是一輛冷凍貨櫃卡車，但車上不見運轉的空調裝置。

當局緊急出動大批警察、消防員和救護車到場救援。

綜合法新社和路透社報導，這輛卡車是在聖安東尼奧南郊一處偏遠地區的鐵軌旁被發現。

影片來源：CBS 8 San Diego

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）在推特（Twitter）寫道，移民在貨櫃卡車裡窒息死亡是發生在「德州的悲劇」，並表示駐德州的領事館人員正在趕往現場途中，儘管受害者國籍尚未獲得確認。

聖安東尼奧距離墨西哥邊境約250公里，是人口走私販的主要過境路線。聖安東尼奧今天氣溫飆升至攝氏39.4度，濕度也相當高。

近幾個月來，企圖跨越美墨邊界的移民數量創下歷史新高，使美國總統拜登的移民政策備受抨擊。

主張對移民採取強硬立場的德州州長艾波特（Greg Abbott）將今天這場移民悲歌，歸咎於拜登「致命的開放邊境政策」。

艾波特推文說：「這些移民之死都要算在拜登頭上，凸顯他拒絕執法的致命後果。」

這起事件曝光後，聖安東尼奧教區大主教賈西亞－席勒（Gustavo Garcia-Siller）在推特說：「願主保佑他們。他們只是希望能過上更好的生活。」

「又一次，缺乏應對移民改革的勇氣正在扼殺和摧毀生命。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110628