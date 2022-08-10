以色列鬆綁管制 約旦河西岸巴勒斯坦人可飛土耳其

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡10日專電）以色列機場局表示，自8月底開始，約旦河西岸占領區的巴勒斯坦人可以從以國南方的機場飛往土耳其。以色列占領約旦河西岸後，當地巴勒斯坦人若未獲特殊許可，不得自以色列主要機場離境。

鑑於以巴重啟和談前景黯淡，美國曾施壓以色列，要求放寬對占領區巴勒斯坦人的旅行管制。以色列機場局（Israel Airports Authority）昨天表示，約旦河西岸的巴勒斯坦人將可以從以國紅海度假勝地埃拉特市（Eilat）附近的拉雷機場（Ramon）飛往土耳其。

美國大使館發言人告訴路透社：「我們歡迎讓巴勒斯坦民眾旅行更加便利的作為。」巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organisation）高階官員尤塞夫（Wasel Abu Yousef）則說：「沒有人與我們討論這件事。」

以色列1967年占領約旦河西岸，當地巴勒斯坦人若未經特別許可，不能經特拉維夫班古里昂機場（Ben Gurion Airport）前往其他國家。他們通常就近赴約旦搭乘國際班機，但一路需要通過多個哨站，整趟過程可能耗費數小時。

以色列機場局說，根據先行計畫，自8月底開始，土耳其兩間航空公司每週將有兩班飛往伊斯坦堡及土耳其西南部安塔利亞（Antalya）的班機。不過，這項計畫不適用加薩走廊（Gaza）的巴勒斯坦人。

拉雷機場（Ramon）2019年啟用，距耶路撒冷約300公里。機場局指出，未來幾天將首次開通從埃拉特飛往歐洲各點的夏季航班，包括喬治亞的巴統（Batumi）、賽普勒斯拉納卡（Larnaca）及波蘭華沙和卡多維斯（Katowice）。

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此外，土耳其廉航「飛馬航空」（Pegasus Airlines）10月起將提供每週4班飛往土耳其的班機，供以色列人搭乘。

以色列5日對加薩走廊發動代號為「破曉行動」（Operation Breaking Dawn）的攻擊，與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）激烈交戰，最後在埃及、卡達（Qatar）和聯合國的努力協調，以及哈馬斯（Hamas）領導人的敦促下，雙方於7日達成停火協議。然而，雙邊昨天又爆發衝突。（編輯：陳惠珍/高照芬）1110810