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美司法部長親自決定搜川普莊園 尋求令狀公開

2022/8/12 09:28
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）今天表示，他親自決定對前總統川普位於佛羅里達州的莊園突襲搜查，並罕見地尋求法官將授權的搜索令狀公諸於世。

法新社報導，賈蘭德未披露對前美國總統進行史無前例突襲搜索的理由，並譴責外界針對聯邦調查局（FBI）和司法部「毫無根據的攻擊」。

賈蘭德告訴記者：「我親自批准聲請搜索票。司法部不會輕率地做這樣的決定。」

他說：「這張搜索票是在依照規定找到合理根據下經聯邦法院授權。」

賈蘭德指出，「因道德義務」無法詳述這場突襲搜查的依據，還說已要求佛州法官公開搜索令，因為川普已對外證實這場搜索行動，以及因為「此事關乎重大公眾利益」。

川普須在明天以前對這項要求提出異議。

美國媒體報導，這次搜索行動與川普去年1月卸任後可能不當處理機密文件有關，機密文件可能被帶到他的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）莊園。

在美國已然嚴重分裂且川普考慮2024年再度競選總統之際，FBI突襲搜索海湖俱樂部事件掀起了一場政治風暴。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1110812

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