英媒：習近平預計下週訪問沙烏地阿拉伯

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（中央社台北12日電）英國衛報報導，中國國家主席習近平預計下週訪問沙烏地阿拉伯。若消息屬實，將是習近平自2020年COVID-19疫情爆發以來首次外訪。中國外交部迄今未公布相關消息。

衛報11日報導，習近平將於下週出訪沙烏地阿拉伯，沙國是3月向習近平發出邀請。沙烏地阿拉伯計劃為習近平舉辦盛大的歡迎儀式，習近平預計會訪問沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）、港口城市吉達（Jeddah）以及沙漠城「新未來」（NEOM）。沙烏地阿拉伯正計劃在當地懸掛數千幅中國橫幅，並接待數百名政要。

報導指出，沙烏地阿拉伯接待習近平的規格，相當於美國前總統川普2017年就任後首次訪問沙烏地阿拉伯，與現任美國總統拜登今年6月訪問沙烏地阿拉伯只獲低調的接待形成鮮明對比。

這反映了美國與沙烏地阿拉伯之間的緊張關係，拜登與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）之間一些個人的不認同，以及沙烏地阿拉伯想鞏固與北京的關係、加強中國作為沙烏地阿拉伯的盟友。

報導指出，中國及沙烏地阿拉伯近20年來關係越趨緊密，尤其是2016年沙爾曼掌權後，沙烏地阿拉伯為中國對新疆維吾爾穆斯林少數民族的處理手法以及在香港實施國安法辯護，在關鍵人權問題上與美國意見不同。

中國也未有就沙烏地阿拉伯入侵葉門、沙烏地阿拉伯記者哈紹吉2018年被謀殺事件發表公開評論，該事引起歐美強烈譴責。

在美國從中東撤出的同時，中國與沙烏地阿拉伯之間的貿易關係也取得進展。

報導引述分析說，中國是沙烏地阿拉伯最大的貿易夥伴，也是沙烏地阿拉伯石油的最大買家。中國在該地區的地緣政治上非常重要，一直關注非洲和其他地方的軍事基地。過去中國在該地區只關注商業利益，但現在越來越多從戰略角度出發。

分析人士表示，中國與美國一樣，對確保沙烏地阿拉伯石油自由流動特別感興趣。美國將對該地區的注意力轉向亞洲對抗中國的同時，中國似乎認為該地區是大國競爭的主要戰場。中國也成為美國在該地區的主要競爭對手。

報導指出，中國藉美國對沙烏地阿拉伯的興趣及權力減弱的狀態下，進一步鞏固與沙烏地阿拉伯的關係。拜登6月訪問沙烏地阿拉伯幾乎沒有帶來什麼好處，也沒有成功說服沙烏地阿拉伯增加石油供應。

對沙烏地阿拉伯而言，習近平此次訪問將是川普2017年訪問以來最重要的一次。

迄今中國外交部沒有就習近平出訪沙烏地阿拉伯作出相關公布。若習近平真的出訪沙烏地阿拉伯，將是他自2020年中國爆發COVID-19疫情後首次外訪。

今年6月30日及7月1日習近平曾出境到香港，參加香港主權移交25週年慶祝活動及新一屆政府就職典禮，但沒有在香港過夜。（編輯：陳沛冰）1110812