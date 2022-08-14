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蘇丹豪雨釀災 逾5千住宅損毀、至少52人喪生

2022/8/14 06:07（8/14 08:13 更新）
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蘇丹豪雨釀成的洪災，已造成至少52人死亡，數千間房屋受損或被毀。圖為13日災後情形。（安納杜魯新聞社）
蘇丹豪雨釀成的洪災，已造成至少52人死亡，數千間房屋受損或被毀。圖為13日災後情形。（安納杜魯新聞社）
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（中央社蘇丹首都喀土穆13日綜合外電報導）非洲東北部國家蘇丹官方媒體今天報導，豪雨釀成的洪災迄今已造成至少52人死亡，數千間房屋受損或被毀。

法新社報導，每年5月至10月間，蘇丹經常出現豪雨，導致該國每年都面臨嚴重洪災，財產、基礎設施和農作物損失慘重。

蘇丹新聞社（SUNA）引述蘇丹全國民防委員會發言人阿卜杜勒拉希姆（Abdel Jalil Abdelreheem）的說法報導，「自進入秋季以來，共有52人因暴雨和洪災身亡，另有25人受傷。」

阿卜杜勒拉希姆表示，蘇丹境內共計5345間住宅被毀、2862間房屋受損，其他公共設施、商店和農田也遭到嚴重破壞。

他指出，南、北柯多方省（North and South Kordofan states）、尼羅河省（River Nile state）和南達佛省（South Darfur）是全國洪患最嚴重的省分。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）在近日的一份報告中估計，自雨季開始以來，蘇丹全國約有3萬8000人受到降雨和洪水的影響。在2021年的雨季，整個蘇丹約有31萬4500人受到影響。（譯者：施施）1110814

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