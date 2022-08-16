澳洲氣象局：7成機率出現反聖嬰 東部面臨洪災威脅

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（中央社墨爾本16日綜合外電報導）澳洲氣象局今天表示，今年春天澳洲再次出現反聖嬰現象的機率為70%，未來3個月很可能會出現潮濕天氣，東部將面臨洪災威脅。而就在今年3月，澳洲東岸才出現空前洪災。

路透社報導，反聖嬰現象發生時，太平洋東部海面溫度會比平常還低，西部太平洋熱帶區域海面溫度則會比平常還高，而隨著空氣中的水分增加，會為澳洲東部與中部帶來降雨。

根據澳洲氣象局更新的氣候驅動因子報告，未來3個月的氣候預報顯示，「2022年9月至11月，澳洲本島東部2/3地區中多數地方很可能出現高於平均的降雨量」。

今年3月，澳洲東岸才遭遇連日暴雨和嚴重洪災襲擊，如今9月春天恐怕再次面臨反聖嬰現象威脅，這可能是澳洲連續3年受反聖嬰現象影響。

氣象局表示：「土壤潮濕、河水高漲、水庫滿位，再加上未來可能高於平均的降雨量，顯示澳洲東部面臨的水災威脅依舊很高。」（實習編譯：許珈瑜/核稿：陳正健）1110816