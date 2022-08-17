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氣候變遷加劇森林野火 每分鐘燒掉16座足球場

2022/8/17 20:59（8/17 21:06 更新）
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（中央社巴黎17日綜合外電報導）森林野火因氣候變遷更嚴重，根據今天公布的數據，如今野火摧毀的全球樹木覆蓋面積是20年前的兩倍，相當於每分鐘就燒掉16座足球場的面積。

法新社報導，這份研究顯示前所未有的詳細資訊，有關野火過去20年來進展的情況，與2001年相比，大火燒掉的面積估計逐年增加300萬公頃，相當於比利時的面積。

該研究顯示，損失的樹木大部分是俄羅斯、加拿大和阿拉斯加多數地區的北方針葉林，這些地區是地球上最大的碳儲存庫之一。

馬里蘭大學（University of Maryland）研究員使用衛星圖繪製樹木覆蓋消失的區域，包括所謂的林分替代性森林大火（stand-replacing forest fires，指林木多半死亡，被新的樹木取代）燒毀的區域。

數據顯示，2021年是世紀交替以來，森林火災最嚴重的年份之一，導致全球減少930萬公頃的樹木覆蓋面積。

根據線上森林監測平台全球森林觀察（Global Forest Watch）和世界資源研究所（World Resources Institute）研究小組彙編的數據，這占去年森林損失總量的1/3以上。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1110817

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