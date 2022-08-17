葡萄牙森林大火 濃煙瀰漫西班牙首都摩天大樓[影]

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葡萄牙中部發生大規模野火，讓400公里外的西班牙首都馬德里摩天大樓「四塔」籠罩在煙霧中。（路透社）

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（中央社馬德里16日綜合外電報導）葡萄牙中部一場大規模野火，讓400公里外的西班牙首都馬德里（Madrid）摩天大樓「四塔」（Four Towers）籠罩在煙霧中，馬德里居民還抱怨聞到濃濃燒焦味。

路透社報導，這場肆虐葡萄牙塞拉達艾斯特瑞拉自然公園（Serra da Estrela Natural Park）的大火始於本月6日，截至14日已大致撲滅，但昨天又再度燃起，導致多座村莊居民被迫撤離。

這場大火已讓超過1萬7000公頃土地化為焦土，逾1100名消防人員在消防飛機支援下努力救火。

民防指揮官費南德斯（Andre Fernandes）表示，這場大火有多道火線，在刮風乾燥的天氣下難以撲滅。

影片來源：Reuters

美國國家航空暨太空總署（NASA）「世界觀」（Worldview）衛星影像顯示，煙霧從伊比利半島西部延伸至東半部，超過馬德里。馬德里緊急服務單位不得不向憂心的民眾解釋附近沒有火災。

不過，在西班牙東部，數以百計消防人員正日以繼夜努力控制瓦倫西亞（Valencia）地區的2場野火。

瓦倫西亞南部德波谷（Vall d'Ebo）14日遭雷擊引燃野火後，當地道路封閉，約2000人撤離；大火已燒毀超過9500公頃土地。

社群媒體推特（Twitter）上張貼的影片可見成群的野生動物在山坡上狂奔，試圖逃離大火。

根據英國期刊「自然地球科學」（Nature Geoscience）上個月公布的研究，氣候變遷讓伊比利半島部分地區出現1200年來最乾燥的狀態。

今年7月是西班牙氣象局至少從1961年開始有紀錄以來，最熱的一個月。

根據歐洲森林火災資訊系統（European Forest Fire Information System）數據，野火今年已在西班牙吞噬超過27萬公頃土地，遠遠超過15年年平均值的7萬公頃。

在葡萄牙，森林大火肆虐約8萬5000公頃土地，相當於葡萄牙全國領土的近1%，比例為歐洲聯盟（EU）最高。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110817