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法國南部林火死灰復燃 幸天降甘霖控制多起野火

2022/8/14 21:02
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（中央社法國土魯斯14日綜合外電報導）法國官員今天表示，南部阿維隆省森林大火死灰復燃，造成再有1000人撤離。好消息是，昨晚降雨使得境內其他地區的野火獲得控制。

法新社報導，法國今夏遭遇歷史性乾旱和數波熱浪，森林野火頻傳。

阿維隆省（Aveyron）省政府指出，當地8日就開始延燒的大火本來似乎已經受到控制，並於昨天下午接近撲滅，沒想到旋即又「劇烈地」死灰復燃，進一步延燒多達500公頃面積，當局至少從米勞巿（Millau）附近莫斯蒂埃茹勒村（Mostuejols）和鄰近6個小村落撒離1000人。

稍早遭到撤離的約3000人在野火看起來受控後一度獲准重返家園。截至目前這場野火已經燒掉1260公頃土地，沒有通報有人死傷。

一名當地男性拖車上金屬零件與道路接觸，引起的火花點燃乾燥植被，他疑似因此不小心引發了火災，當局正就此調查。

為了在法國東部限制諸如此類風險，警方昨天表示，已禁止居民以外任何人進入德國邊界附近下萊茵省（Bas-Rhin）大部分森林。

與此同時，高階官員指出，西南城市波爾多（Bordeaux）周圍的吉倫特省（Gironde）自9日開始延燒的大火在昨晚天降甘霖幫助下受到控制。吉倫特省消防救援部門的芒杜斯（Arnaud Mendousse）說，情況「於晚間大幅改善」。

他表示，當地出現10毫米到30毫米不等的降雨，但降在「極度乾燥的地面」。

西北部布列塔尼大區（Brittany），傳說中亞瑟王（King Arthur）留下蹤跡的布洛塞里昂德（Broceliande）森林通常罕見野火。官員指出，當地一場大火燒毀400公頃土地後，昨晚終於因為降雨而控制住了。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一） 1110814

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