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英國男子持十字弓擅闖溫莎城堡 檢方：為殺害女王

2022/8/18 04:03
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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國一名男子於去年耶誕節時持十字弓，擅闖溫莎城堡而遭到逮捕。英國檢方今天對法院表示，這名男子事發當時曾告訴保護官，他要「殺害女王」。

法新社報導，英格蘭南部南安普敦（Southampton）20歲男子柴爾（Jaswant Singh Chail）於去年耶誕節時持十字弓擅闖溫莎城堡（Windsor Castle），本月稍早已被控犯下叛國罪。

事發當時，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）正與她的家屬在溫莎城堡裡歡度耶誕，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，女王大部分時間待在這座城堡裡。

柴爾今天在英國精神病院布羅德摩醫院（Broadmoor Hospital）透過視訊出庭，對倫敦西敏區治安法庭（Westminster Magistrates' Court）應訊。

檢察官塞爾比（Kathryn Selby）指出，在去年耶誕節早上8時10分左右，溫莎城堡一名保護官正穿著制服執勤，看到了闖入的柴爾，隨後其他人員來到一起將他逮捕。

塞爾比表示，當時這名保護官看到柴爾的穿著「有如萬聖節裝扮」，據稱柴爾當時告訴這名保護官：「我是來此殺害女王。」

此外，塞爾比也指稱，柴爾當時攜帶的十字弓可能造成「嚴重或致命的傷勢」。（譯者：陳正健）1110818

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