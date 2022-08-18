紐西蘭家庭競拍倉庫挖寶 發現行李箱藏兩童遺骸

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（中央社威靈頓18日綜合外電報導）紐西蘭最大城市奧克蘭（Auckland）一場倉庫拍賣會售出的行李箱，被得標者發現內部裝有人類遺骸，警方今天證實，行李箱中遺骸屬於兩名學齡兒童，已經死亡多年。

法新社和美聯社報導，調查人員法約拉（Tofilau Faamanuia Vaaelua）表示，這些屍體可能已存放在行李箱中至少3到4年，兩名受害者被認為年齡在5到10歲之間。

他說，這兩具童屍被藏在兩個大小相似的行李箱裡。

法約拉說：「事件的性質為調查增添一些複雜性，尤其是考慮到死亡和屍體被發現所間隔的時間。」

據了解，得標者一家人在一次網拍買下倉庫中的物品，裝著人類遺骸的行李箱與倉庫內其他東西一起售出，並被完全不知情的得標者帶回家。

在紐西蘭等西方國家，如果有人長期租用倉庫卻未付租金，拍賣倉庫物品是很常見的做法。買家競標時，不一定會知道倉庫內存放什麼東西。

法約拉表示，警方重申這家人與凶殺案無關，但「可以理解他們對這一發現感到沮喪」，並要求保護隱私權。

這家人的一名鄰居接受媒體採訪時表示，這家人已經暫時離開奧克蘭，躲避媒體關注。

與行李箱一起被發現的家庭和個人物品，有助於提供線索辨識受害者身分。存放行李箱的倉庫和整個場所，都已由鑑識專家徹底檢查。

法約拉也透露，紐西蘭警方正與國際刑警組織（Interpol）合作展開調查。警方認為受害者親屬在紐西蘭，孩童身分尚未確認。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110818