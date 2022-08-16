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拍賣會竟買到藏屍行李箱 紐西蘭警方展開調查

2022/8/16 20:11（8/16 20:58 更新）
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紐西蘭奧克蘭一場倉庫拍賣會售出的行李箱，竟被得標者發現內部裝有人類遺骸。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
紐西蘭奧克蘭一場倉庫拍賣會售出的行李箱，竟被得標者發現內部裝有人類遺骸。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
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（中央社威靈頓16日綜合外電報導）從紐西蘭最大城市奧克蘭（Auckland）一場倉庫拍賣會售出的行李箱，被得標者發現內部裝有人類遺骸，紐西蘭警方已經展開凶殺案調查。

法新社報導，在一場倉庫拍賣會中，這些裝著數量不明人類遺骸的行李箱與倉庫內其他東西一起售出，並被完全不知情的得標者帶回家。

警方證實，本月11日，家住奧克蘭南部的得標者一家人因發現這起可怕事件而報警。

警方研判，這家人並未涉嫌謀殺，「警方的優先要務就是確認死者身分，建構這起事件的背景。」

警方稱，目前正進行驗屍，法醫嘗試判斷受害者人數。

在紐西蘭等西方國家，如果有人長期租用倉庫卻未付租金，拍賣倉庫物品是很常見的做法。買家競標時，不一定會知道倉庫內存放什麼東西。

奧克蘭南部郊區帕帕多多（Papatoetoe）的倉儲公司老闆告訴紐國Stuff新聞網站，公司正配合警方調查。

新聞網站Newshub報導，這些遺骸可能分屬多人。

警員則補充，警方研判「這起事件不會對大眾構成立即威脅。」（譯者：施施/核稿：戴雅真）1110816

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