德國擬延役最後3座核電廠 民調7成5支持

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（中央社柏林18日綜合外電）德國政府官員表示，有計畫延後關閉境內最後3座核電廠，以便俄羅斯天然氣限供後仍得以應對今冬可能面臨的能源短缺問題。民調顯示3/4德國民眾支持讓3座核電廠延役。

「華爾街日報」報導，雖然德國延役核電廠只是權宜之計，但若最後拍板定案，將會是德國首次背離2000年代初制定的逐步廢核政策。廢核政策隨時間推移，已被德國政界奉為圭臬。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府尚未正式採納延役核電廠決定，相關決策也很可能須經國會表決。3位政府高層透露，部分細節仍在研議中，內閣須等能源需求評估結果出爐才能下定論；雖然評估結果數週後才會揭曉，但官員們表示結果延役應該八九不離十。

官員們指出，政府認為已有兩大關鍵條件支持讓最後3座核電廠的服役時間暫時延長。其一是德國可能面臨能源短缺，其二是延長反應爐運行時間並無安全疑慮。這3座核電廠原訂今年12月31日關閉。

核電廠延役計畫凸顯俄羅斯入侵烏克蘭已大大攪亂歐洲政局，尤其德國。德國長年與俄國保持密切經濟關係，經濟也高度仰賴俄國天然氣。

蕭茲本月初已暗示會延役核電廠，當時他首次鬆口稱讓最後3座核電廠繼續運轉「還說得過去」。

不過負責國內能源的德國經濟部由發言人出現，否認聯邦政府已做出延役的決定，仍說目前仍在評估中。

華爾街日報指出，將最後3座核電廠在原訂關閉日到期後繼續延役，並非德國能源問題萬靈丹，延役也沒法徹底解決德國今冬迫在眉睫的能源瓶頸，且德國欠缺的主要是用於暖氣和製造業的天然氣。

只不過這3座核電廠占德國總發電量的6%，若能持續運轉，德國政府就不必另找燃氣或燃煤電廠取代3座核電廠的發電量，如此一來，天然氣就可運用在必須以天然氣作為燃料的領域。

目前還不清楚這3座核電廠在原訂關閉日到期後要延役多久。3名官員表示期限只會延長幾個月，然而聯合政府裡的自由民主黨（Free Democratic Party）高層曾呼籲，核電廠應延役到2024年。

另有官員表示，延役決定僅針對目前仍在運行的3座核電廠，當局沒有考慮重啟已除役的核電廠，例如去年冬天關閉的3座。

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儘管多年來逐步關閉核電廠的計畫廣受各方支持，但德國佛爾沙研究中心（Forsa Institut）近期有項民調顯示，3/4的受訪德國民眾希望3座核電廠年底到期後可以延役。佛爾沙研究中心表示，俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，數據顯示公眾輿論逐漸轉向支持核電廠繼續運轉。

德國最後3座核電廠分別是南部巴伐利亞邦的伊薩2號（Isar 2）、西南部巴登符騰堡邦的內卡維斯特海姆2號（Neckarwestheim 2）和西北部下薩克森邦的埃姆斯蘭（Emsland），3座電廠分別由意昂集團（E.ON SE）、安能集團（EnBW AG）及萊茵集團（RWE AG）運營。（實習編譯：許珈瑜/核稿：陳亦偉）1110818