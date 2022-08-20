菲90%公立學校將實體授課 不到2成學生完整接種

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（中央社記者陳妍君馬尼拉20日專電）菲律賓中小學校新學年將於22日開學，屆時90%公立學校將恢復實體課程。但菲國教育部表示，目前僅不到20%學生完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，教育部次長鄧興（Epimaco Densing III）昨天在參議院表示，菲律賓全國88.3萬小學教師中，約3.7萬人尚未接種COVID-19疫苗。今年註冊將返校上課的2700萬名中小學生中，大多數人尚未完整接種疫苗。

菲國教育部發言人布瓦（Michael Poa）說，今年註冊將返校上課的學生中，僅530萬人完整接種COVID-19疫苗，不到學生總數的20%；部分接種的學生人數較多，但也只有570萬人。

在菲國副總統兼教育部長薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）推動下，菲律賓全國4.7萬所公立中小學中，90%學校新學年將恢復實體課程，10%學校仍維持實體和遠距融合上課。

菲國多數私立學校10月31日前仍將維持實體和遠距融合上課，但薩拉．杜特蒂已下令，11月2日起，所有公私立學校須恢復面對面上課。

受疫情影響，馬尼拉當局自2020年3月10日起禁止學生到校上課。雖然菲國學校逐步恢復實體課程，上個學年僅76%公立學校恢復面對面上課。

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美國疾病管制暨預防中心（CDC）16日將菲律賓、尼泊爾和俄羅斯列入旅行高風險目的地。通告中說，若旅客未完整接種COVID-19疫苗，應避免前往菲律賓；即使已完整接種疫苗，仍可能面臨感染和傳播COVID-19風險。

菲律賓衛生部昨天表示，6月菲國平均每天COVID-19染疫死亡人數為1人，但7月增加到每天8人，8月中旬增加到9人。染疫死亡者多未接種疫苗。（編輯：黃自強）1110820