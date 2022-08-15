疫情重創經濟 菲律賓貧窮人口增230萬人

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（中央社馬尼拉15日綜合外電報導）菲律賓國家統計局今天表示，2018年至2021年之間，約230萬人陷入貧窮，主要受到疫情導致經濟低迷所致。

路透社報導，根據菲律賓國家統計局，2021年國內貧窮人口攀升至近2000萬人，占總人口數18.1%，較2018年的16.7%竄升，超過政府的目標區間15.5%至17.5%。

新科總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）矢言在2028年做滿6年任期前將國內的貧窮率降至9%。根據菲國國家經濟發展局（NEDA）局長巴里薩坎（Arsenio Balisacan），儘管通膨率飆升，這個目標仍有望達成。

他指出，政府的戰略將聚焦在全面重新開放經濟，投資人力資本和社會保障，轉型生產部門，以創造更多且高品質的工作，以及具競爭力產品。

巴里薩坎在媒體簡報會上表示：「我們可以在總統任期到了一半的時候降低貧窮率5個百分點，並在2028年前再減4個百分點。」

菲律賓國家統計局的貧窮人口定義包括平均每人所得不敷支應個人基本飲食和非飲食的需求。這些數據每三年公布一次。

巴里薩坎表示，在疫情尚未爆發前，菲國2018年已達成讓600萬人脫貧的目標，較原先預定的2022年提前了4年。

然而，2020年實施的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制，以及長年以來貧窮家庭取得正規且有生產力工作的管道有限，導致許多菲律賓人再度陷入困境。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110815