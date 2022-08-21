索馬利亞飯店劫持案落幕 多人失蹤親友心急等候

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（中央社摩加迪休21日綜合外電報導）索馬利亞首都摩加迪休一間飯店遭青年黨（Al-Shabaab）聖戰分子奪命劫持30小時後危機才落幕，急難應變人員今天試圖清理殘骸，同時還有民眾焦急等待失蹤親屬的下落。

法新社報導，與極端組織蓋達（Al-Qaeda）有關的青年黨19日晚間開始持槍與炸彈攻擊哈亞特飯店（Hayat Hotel），造成至少13名平民死亡、數十人受傷，事件持續超過一天方告落幕，然而恐怕還有多人受困於飯店內。

哈亞特飯店是政府官員喜愛的會面地點，持槍歹徒闖入當下，裡面有許多人。

今天上午，飯店周邊區域一片寧靜，大批維安部隊封鎖道路，緊急事故應變人員和拆彈專家試圖清理現場的爆裂物和殘骸。

飯店建築在索馬利亞部隊和激進分子槍戰期間嚴重毀損，部分區域因而倒塌，許多人還在瘋狂尋找攻擊之初困在裡面的摯愛親友。

商人阿丹（Muktar Adan）告訴法新社：「我的兄弟上次聯絡我們的時候，人在飯店裡面，但現在他的手機關機，我們不知道會發生什麼事。」

努羅（Said Nurow）親耳聽見子彈和火焰侵襲飯店的攻擊聲響，他說自己非常擔心在飯店內作客的友人。心情「緊繃」的努羅告訴法新社：「我希望他還活著，我們從他姊妹那裡得到的最新消息是，他人在飯店裡。」

官員稍早說明有數十人獲救，包括躲在廁所裡的3名年幼孩童，但現在並不知道午夜攻擊落幕時，飯店裡面共有多少人。

另據路透社報導，索馬利亞軍警今天表示，部隊已結束飯店劫持事件，救出婦孺在內共106名人質，但至少有12人喪命，且多半是平民。一名警方高層指揮官告訴路透社，圍困期間有數十名人質獲釋，但他未提供更多細節。

警方表示，這次攻擊始於一名自殺炸彈客所引發的爆炸，他與其他槍手強行闖入飯店。目擊者說，幾分鐘後又傳出第2起爆炸，導致更多人員傷亡，同時救難人員、維安部隊和平民紛紛前去協助傷者。

青年黨發言人阿布穆薩布（Abdiaziz Abu-Musab）昨天告訴青年黨旗下的Andalus廣播電台，青年黨部隊「造成重大傷亡」。

這是索馬利亞新總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）今年5月上任以來摩加迪休（Mogadishu）最大的攻擊事件，凸顯要弭平這支伊斯蘭激進團體15年來的叛亂，是一場多麼艱鉅的挑戰。

美國、英國、土耳其等索馬利亞盟國，以及聯合國（UN）、非洲聯盟（African Union）ATMIS部隊都大力譴責這次攻擊。ATMIS負責協助索國部隊在2024年底前接下主要維安責任。

穆哈莫德上任後，青年黨已在索馬利亞境內發動數次攻擊，上個月還攻擊衣索比亞邊境。

青年黨激進分子2011年被逐出摩加迪休，但仍舊控制大片鄉間地區，同時具備每天發動攻擊的能力，鎖定對象經常是飯店和餐廳。

最致命的一次攻擊發生於2017年10月，當時一輛載著爆裂物的卡車在摩加迪休引爆，奪走512人性命。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110821