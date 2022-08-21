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不忘54年前蘇聯入侵 捷克人紛捐1968克朗助烏抗俄

2022/8/21 22:27
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（中央社布拉格21日綜合外電報導）烏克蘭大使館今天表示，許多捷克民眾紛紛捐出剛剛好1968捷克克朗的金額給烏克蘭，協助基輔當局對抗莫斯科，同時以示不忘54年前1968年蘇聯軍隊入侵當時的捷克斯洛伐克。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，下週將邁入第7個月，俄烏戰事迄今已奪走數以千計人命，迫使數百萬人逃離家園，造成數十億美元的損害。

路透社報導，有些捷克民眾利用一個特殊付款碼，捐出剛剛好1968克朗（約80美元）到烏克蘭大使館現有的捐款帳戶。

烏克蘭大使館在推特帳號發文表示：「即便在週末，也有很多很多筆1968克朗進入我們的帳戶，非常感謝，捷克的友人！」

1968年8月21日，蘇聯及其盟軍穿越邊界入侵當時的加盟國捷克斯洛伐克（Czechoslovakia），以粉碎當年稍早發起的改革運動，也就是所謂的「布拉格之春」（Prague Spring）。

蘇聯軍隊入侵鎮壓造成數十人死亡，接下來的占領期間導致數萬人流亡海外。1989年捷克共產黨政府垮台，蘇聯軍隊最後撤出當地。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110821

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