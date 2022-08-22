疫情2年多首度返校 菲律賓孩童開心見到同學

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（中央社馬尼拉22日綜合外電報導）菲律賓中小學校新學年今天開學，數以百萬計孩童返校，其中許多人是自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後首度進入教室就座，有小學生表示很高興見到同學。

法新社報導，菲律賓是世界幾個最慢恢復全日制實體課程的國家之一，引發外界警告停課太久導致菲國教育危機惡化。

首都馬尼拉的佩德羅格瓦拉小學（Pedro Guevara Elementary School）從2020年3月就開始關閉教室，採取實體和遠距融合上課，今天可見戴口罩和穿制服的孩子們在校門口排隊量體溫及噴酒精。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2個月前上任後就宣布，11月起所有公私立學校須恢復面對面上課。

一名6年級學生表示，在透過線上會議軟體Zoom上了兩年的課後，她很高興能看到同學和老師。

這名11歲學生告訴法新社：「我們以前玩得很開心，現在我又可以開心玩了。」

不過許多學子要努力追上進度。

佩德羅格瓦拉小學一名32歲的科學老師表示，她擔心學生們在過去兩年錯過了寶貴的學習時光。

她說：「身為老師，我們確實偏好面對面教學，至少我們是能夠衡量和評估學生程度和狀況的人。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110822