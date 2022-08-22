美元兌韓元升至近13年高點 恐推升韓國物價

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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）美元兌韓元匯率今年以來呈現升值走勢，今天盤中一度升至一美元兌1340.2韓元，時隔13年4個月突破1340韓元，最終收1339.8韓元。美元不斷走強恐將進一步推升韓國物價，對韓國經濟帶來沈重壓力。

韓聯社報導，首爾外匯市場美元匯率今天以一美元兌1335.5韓元開盤，盤中一度升至1340.2韓元，是2007年美國次貸危機引發全球金融風暴後，2009年4月29日（一美元兌1357.5韓元）以來首次突破1340韓元關卡，最終以1339.8韓元作收。

美元今年以來走勢強勁，兌韓元匯率從年初的1187.3韓元一路漲至今天收盤的1339.8韓元，韓國綜合股價指數（KOSPI）也應聲下跌1.21%，來到2462.5點，收盤創下8月3日以來新低。

韓國投資證券研究員金大俊（譯音）說明，美元走勢強勁為股市增加變數，在韓元貶值狀況下，影響外國資金投資意願，不利韓國股市；加上在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會將於本週登場，可能為市場帶來更大壓力。

韓元貶值為韓國進口帶來不利影響，物價走揚情況勢必更加惡化，據韓國銀行統計，韓國今年7月進口物價指數以韓元計算較一年前成長27.9%，以交易貨幣計算則成長14.5%，可以看出匯率對進口物價帶來負擔。

韓國政府原先推算，國內通貨膨漲可能在9月中秋節過後或10月到達最高點；但隨著美元持續走強，通貨膨脹高點到來的時間點可能再延後，而通膨延續也將加快韓國銀行升息步調。

韓銀7月歷史性升息2碼，希望藉此遏止快速攀升的通膨速度。韓國市場預期，韓銀將在25日金融貨幣委員會召開貨幣政策方向決定會議時，再次升息一碼；但在遏制物價上揚同時，升息也將影響企業投資與家庭消費等支出，可能使韓國經濟陷入停滯。（編輯：陳惠珍）1110822