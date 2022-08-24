更多編輯台推薦新聞：
彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

俄烏戰火6個月釀難民危機、全球經濟惡化 各方代價一次看
國際

俄烏戰火6個月釀難民危機、全球經濟惡化 各方代價一次看

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選
生活

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

哈利王子妻梅根podcast開播 請網球天后小威助陣

2022/8/24 12:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）英國哈利王子（Prince Harry）之妻梅根馬克爾（Meghan Markle）今天推出眾所期待的podcast，網球巨星小威廉絲是開播嘉賓。

薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根表示，名為Archetypes的podcast共有12集，將探討女性經歷，節目名稱來自她的長子亞契（Archie）。

梅根表示：「我們將深入裡面，敲開女性被放置於好幾世代的箱子。」

「我想追根究底了解它們從何而來、為何揮之不去，還有，更重要的是我們該如何才能擺脫。」

在長達1小時的節目中，梅根和同樣出身洛杉磯的好友小威討論「抱負」的想法，以及這個詞套用在男女身上是如何地不同。

梅根說：「我不記得曾覺得抱負這個詞有負面含意，直到我開始和現在的丈夫交往。」她指的是哈利。

「當然，對女人來說，有雄心抱負是件很可怕、很可怕的事，有些人這樣認為。」

40歲的小威最近透露打算在本月的美國公開賽後退役，為她贏得23個大滿貫冠軍的輝煌網球生涯劃下句點。

梅根的podcast由Spotify製播，這是梅根夫婦涵蓋電視、出版和演講等利潤豐厚計畫的一環。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110824

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族