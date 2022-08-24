美韓聯合軍事演習 南韓將領首度取得作戰指揮權

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（中央社首爾24日綜合外電報導）美國軍方今天表示，南韓將領首次在美韓年度聯合軍事演習中發號施令，這是朝首爾拖延已久的目標邁出一步，即在發生戰爭時獲得盟軍指揮權。

路透社報導，美國和南韓22日展開代號為「乙支自由護盾」（UFS）的演習，為數年來兩國最大規模聯合軍演，恢復實地訓練，旨在為了北韓潛在的武器測試加強準備。

駐韓美軍司令部（USFK）在聲明中說，這些演習包括為期11天的「電腦模擬、以防禦為導向的訓練活動」，藉此提高盟軍的戰備狀態。

駐韓美軍司令部表示，在演習中，指揮駐韓美軍、美韓聯合部隊司令部（CFC）和聯合國盟軍指揮部（UNC）的美國陸軍上將拉卡梅拉（Paul LaCamera）與他的副手韓國將軍安炳錫（Ahn Byung-seok，音譯）互換職務。

拉卡梅拉在聲明中說，這是基於美國和南韓國防部長去年勾勒的未來指揮計畫所採取的行動。

他也說：「這很重要，因為有史以來第一次，聯合部隊司令部副指揮官將擔任領導角色，成為未來的聯合部隊司令部指揮官。」

南韓國防部長李鍾燮參加了今天的演習，國防部表示，這次演習的目標是更有效威懾和應對北韓的核武和大規模毀滅性武器（WMD）威脅。

平壤當局批評聯合演習是為了入侵北韓所做的預演，並稱這是「敵對政策」，證明了華盛頓和首爾確實對外交手段不感興趣。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1110824