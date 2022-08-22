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因應北韓威脅 美國南韓4年來最大聯合軍演登場

2022/8/22 12:50（8/22 13:46 更新）
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圖為美韓6月聯合軍演。（圖取自美國第七艦隊網頁c7f.navy.mil）
圖為美韓6月聯合軍演。（圖取自美國第七艦隊網頁c7f.navy.mil）
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（中央社首爾22日綜合外電報導）美國和南韓今天展開他們2018年以來最大規模的聯合軍事演習，恐將激怒北韓。平壤當局構成的核威脅近來不斷升高。

法新社報導，「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）聯合軍演，一來標記著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間縮減的演習規模已恢復正常，二來代表與平壤當局一連串的外交接觸已告失敗。

南韓國防部說：「這次聯合軍演的意義，在於進一步加強韓美兩國同盟關係，並藉由聯合演習和實地訓練的常態化，來鞏固聯防態勢。」

這場從8月22日舉行到9月1日的聯合軍演，細節並未曝光，但通常有包括戰機、戰艦、戰車和上萬人部隊參與的實地訓練。

美國、南韓在上週一場會議中同意「擴大聯合軍事演習和訓練的範圍和規模」，並指北韓飛彈試射的次數有所增加。

美國、南韓在聯合聲明中表示，這將從乙支自由護盾開始做起，提升雙方的準備狀態。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110822

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