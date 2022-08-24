法總統：烏克蘭獨立展現人民自決 矢言持續捍衛[影]

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（中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電）烏克蘭今天慶祝自蘇聯獨立31週年，法國總統馬克宏透過影片向烏克蘭人民致意，指出烏克蘭獨立展示了人民自決的自由與權利，並強調捍衛烏克蘭的獨立主權，就是捍衛世界穩定。

馬克宏（Emmanuel Macron）在這支帶有烏克蘭文字幕的影片中首先以烏克蘭語向烏克蘭人民問候，表示以法國之名，在烏克蘭獨立日這天傳達「友好與希望訊息」。

馬克宏指出，1991年8月24日透過投票，「你們決定建立獨立的烏克蘭。我們一直，也會繼續支持這個選擇」，因為這展示了「人民自決的自由與權利」。

烏克蘭在31年間轉變與強化，因此8月24日應該是一個慶祝、歡樂與驕傲的日子。「這的確是驕傲的日子，然而取代慶祝的，是我們對罹難者與戰士，以及對烏克蘭人民勇氣與韌性的致意」。

馬克宏譴責俄羅斯在6個月前作出「邪惡選擇」，帶來死亡與破壞，「他們想要進行閃電戰，卻錯估了你們的團結與勇氣」。

他在談話中強調，無論是現在還是未來，烏克蘭人都可以依賴歐盟國家的支持。

同時馬克宏提及法國開戰前「保護和平」的嘗試，並在開戰後給予經濟、人道與軍事上的馳援，也承諾會「持續動員」，包括幾天後將從馬賽港送出的人道醫藥與緊急重建物資。

馬克宏向烏克蘭人民說，在這獨立31週年日，「應為你們的6個月來的抵抗感到驕傲」。他表示，「捍衛烏克蘭的主權和獨立，就是捍衛世界的穩定，也是拒絕讓暴力和混亂掌控國際關係」。

最後，他再度以烏克蘭文強調：「我們支持烏克蘭，我們在你們身邊，未來也將如此」。

馬克宏昨天也在基輔舉行的克里米亞平台峰會（Crimea Platform）發表視訊演說時重申：「我們的決心並未改變，我們也準備好要長期努力下去。」（編輯：黃自強）1110824