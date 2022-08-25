司法部備忘錄：官員反對以阻撓通俄調查起訴川普

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國司法部今天公布2019年一份備忘錄全部內容，兩名高階官員當時建議時任司法部長巴爾，不要以阻撓特別檢察官調查俄羅斯干預美國2016年大選的罪名起訴時任總統川普。

路透社報導，巴爾（William Barr）收到備忘錄後，決定洗刷川普的嫌疑，引發許多民主黨人和部分前司法部律師批評，指責巴爾坦護川普。特別檢察官穆勒（Robert Mueller）則沒有排除川普企圖阻撓調查、妨礙司法公正的嫌疑。

司法部先前公布了9頁備忘錄的一部分，其餘保密。專門監督政府的「華府公民道德責任組織」（CREW）不滿司法部有所保留，於是提告，華府聯邦上訴法院繼而於上週命令司法部公開全部內容。

華府公民道德責任組織在聲明中表示，這份備忘錄為川普提供了關於法律和事實的豐富觀點，令人震驚；備忘錄預設的前提是沒有潛在犯罪行為，而這與穆勒調查的結果有出入。

這份日期標註為2019年3月24日的備忘錄是由時任司法部法律顧問辦公室（Office of Legal Counsel）主 任恩格爾（Steven Engel）和司法部高階官員歐凱勒根（Edward O'Callaghan）撰寫。

他們寫道，以妨礙司法公正罪名起訴川普會有問題，因為穆勒調查報告的第一個部分完全沒有發現足夠證據，可證明川普或任何競選陣營成員曾違法勾結俄羅斯。

備忘錄最後寫著：「考量到這個結論，證據並未確立與總統有關的犯罪或犯罪密謀，可指向總統妨礙或企圖妨礙司法公正。」

備忘錄還提到，穆勒的調查與司法部過去以妨礙司法公正相關規定起訴的任何已通報案例都不相似。

華府公民道德責任組織表示：「這份備忘錄佐證了一個令人心寒的結論，就是任何總統都可干預任何調查，只要他們認為這可能會在政治上對他們構成傷害。」

前司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）2017年任命穆勒為特別檢察官，調查俄羅斯是否干預2016年總統大選。穆勒交出448頁的報告，記錄俄羅斯插手選舉以便在美國散播歧見、提高川普當選機會，並詆毀川普的競選對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

報告也詳列川普陣營人員與俄方多次接觸的情況。

巴爾閱讀穆勒的報告後，決定以司法部長身分判斷是否以妨礙司法公正罪名起訴川普，巴爾尋求恩格爾和歐凱勒根的意見，於是有了這份備忘錄。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110825