日本沖繩縣知事選舉3人參選 9月11日投開票

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本沖繩縣知事選舉今天公告，包括尋求連任的現任知事在內共有3人參選，將以疫情對策、經濟振興對策，及駐沖繩美軍普天間基地遷移問題等為焦點，展開為期17天選戰。

日本放送協會（NHK）報導，除了部分地區外，沖繩縣知事選舉將於9月11日投開票。

這次參選沖繩縣知事的3人都是無黨籍，分別是61歲前眾議員下地幹郎、自民黨與公明黨推薦的58歲前宜野灣市長佐喜真淳，及尋求連任的62歲現任知事玉城鄧尼。

下地表示，日本與美國政府就歸還駐沖繩美軍普天間基地達成協議後的26年來，有關普天間基地遷移到邊野古地區的問題，對沖繩縣內經濟、社會、福祉、教育等各個層面造成影響，「必須藉由解決邊野古遷移問題來改變沖繩」。

佐喜真說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大造成經濟與生活處於嚴峻狀況，他將守護縣民生命與生活，並解決普天間基地問題。

玉城說，不能讓美軍在名護市邊野古地區建設新基地，且為了早日解除美軍普天間基地的危險性，一定要實現關閉及歸還。

普天間基地原址在二次大戰時期是舊日本軍的軍事設施，在1945年被美軍占領後，建造成普天間基地。

由於美軍軍機飛行訓練造成噪音、空氣污染，並因多次發生大小事故為當地居民安全帶來威脅，1996年美日組成的沖繩問題特別行動委員會，建議將普天間基地遷址到沖繩北部的名護市沿岸，獲美日雙方同意，至今已26年。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110825