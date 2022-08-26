澳洲野火擴大臭氧層破洞 蒙特婁議定書努力恐受挫

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（中央社雪梨26日綜合外電報導）最新研究指出，澳洲2019年末至2020年初「黑色夏季」（Black Summer）野火對地球臭氧層破洞帶來嚴重影響。專家警告，氣候變遷導致野火頻傳，恐使蒙特婁議定書的努力受挫。

法新社報導，這項研究昨天刊登於國際期刊「自然」（Nature）旗下的「科學報告」（Scientific Reports），該研究追蹤了澳洲「黑色夏季」野火釋出巨大濃煙與南極洲上空臭氧層破洞之間的關聯。

「黑色夏季」野火在2019年末至2020年初燒毀澳洲東部580萬公頃土地，猛烈火勢造成大量濃煙，形成數十個「火積雲」（pyrocumulonimbus）。

美國國家航空暨太空總署（NASA）稱火積雲為「雲中噴火龍」，其力量強大到可以左右當地天氣，引發火龍捲和雷暴。

「黑色夏季」野火延燒期間，火積雲向大氣層注入的濃煙量刷新2017年北美洲野火創下的紀錄。

2019年新年前後，澳洲東部沿岸野火失控形成的火積雲持續數天。

艾克斯特大學（University of Exeter）及曼徹斯特大學（University of Manchester）研究人員指出，火積雲造成「數以百萬公噸計的濃煙和其他相關氣體注入高對流層及下平流層」。

他們發現，濃煙微粒的積聚導致下平流層變暖，溫度寫下1991年菲律賓皮納土波火山（Mount Pinatubo）爆發以來的最高紀錄。

由於下平流層變暖，「黑色夏季」野火也延長了南極洲上空臭氧層破洞的持續時間；南極洲上空臭氧層每年春天都會出現破洞，「並於2020年出現人類觀測以來的最大破洞面積」。

研究人員警告，氣候變遷將增加野火發生的頻率和強度，火積雲也將更常出現，對下平流層注入濃煙。

艾克斯特大學海伍德（James Haywood）教授向法新社表示，氣候變遷「絕對」會使蒙特婁議定書（Montreal Protocol）的進程受阻；世界各國為保護臭氧層而在1987年簽訂此一協議，設定在2060年前讓臭氧層破洞消失。

他說：「如此看來，我們為保護臭氧層所作的各種努力可能將因全球暖化而受挫。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：嚴思祺）1110826