美中將達成協議 允美方在香港檢查中概股審計資料

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（中央社紐約26日綜合外電報導）知情人士透露，美國與中國正接近達成一項協議，協議將允許美國上市公司會計監管委員會前往香港檢查在紐約上市的中國公司審計底稿。目前兩國正朝解決這個數年來的僵局邁進。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，知情人士指出，北京的證券監管機構正安排在美國上市的中國公司及其會計事務所，將他們的審計工作底稿（audit working papers）和其他資料從中國大陸轉移到香港。

他們還說，美國上市公司會計監督管理委員會（Public Company Accounting Oversight Board）的監管人員隨後將前往香港，對這些中國公司的審計機構及審計底稿進行現場檢查。

這些知情人士說，中國證券監督管理委員會最近向一些會計事務所及公司通知了這項計劃，並稱美方的會計檢查人員可能最快下個月抵達香港。

知情人士稱，只有在美方確定可以全面檢查這些審計底稿時，雙方才能達成最終協議。這項協議可避免許多中國公司從美國證券交易所下市。

中國證券監督管理委員會回覆華爾街日報的詢問時，宣稱沒有任何相關資訊可披露。美國上市公司會計監督管理委員會則拒絕置評。

超過200間在美國上市的中國公司正面臨一種可能狀況，如果它們的審計機構連續3年不能接受美國上市公司會計監督管理委員會檢查，這些公司從2024年初開始會被逐出美國證券交易所。

目前為止，約有160間公司被認定未遵守去年生效的「外國公司問責法」（Holding Foreign Companies Accountable Act）規定，包括阿里巴巴集團控股有限公司、京東集團股份有限公司和百度等企業。

多年來，中國監管機構一直不願允許這類檢查，並認為不受限制地查閱中國公司的審計底稿及資料，可能會威脅到國家安全。

美國證券管理委員會（Securities and Exchange Commission）官員費雪（Y.J. Fischer）最近表示，這種說法「充其量是值得懷疑的」。

從「外國公司問責法」生效以來，中國政府部門已表明希望找到方法來遵守這項法律。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊明暐）1110826